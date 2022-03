Luca Pellegrini addio alla Juventus? Una squadra di Serie A piomba sul terzino (Di martedì 1 marzo 2022) La Juventus, durante la prossima stagione, rischia di perdere Pellegrini; sul terzino, infatti, è forte l’interesse di una squadra di Serie A. Luca Pellegrini, in questa stagione, non è stato impiegato con grande continuità; il terzino, infatti, deve vedersela con Alex Sandro ma soprattutto De Sciglio, pupillo di Allegri. Motivo per cui, nel corso del prossimo mercato, l’ex Cagliari potrebbe lasciare la Juventus; ecco quale squadra vuole il giocatore. AnsafotoUn mercato, quello estivo, in cui la Juventus deve assolutamente completare quella rivoluzione iniziata lo scorso gennaio e che ha messo le basi per un nuovo ciclo vincente. Non solo le operazioni in entrata ma anche quelle in uscita; la società ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 marzo 2022) La, durante la prossima stagione, rischia di perdere; sul, infatti, è forte l’interesse di unadiA., in questa stagione, non è stato impiegato con grande continuità; il, infatti, deve vedersela con Alex Sandro ma soprattutto De Sciglio, pupillo di Allegri. Motivo per cui, nel corso del prossimo mercato, l’ex Cagliari potrebbe lasciare la; ecco qualevuole il giocatore. AnsafotoUn mercato, quello estivo, in cui ladeve assolutamente completare quella rivoluzione iniziata lo scorso gennaio e che ha messo le basi per un nuovo ciclo vincente. Non solo le operazioni in entrata ma anche quelle in uscita; la società ...

