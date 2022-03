L’opera prima di Claudia Gerini, TAPIRULÀN, in anteprima mondiale al Bifest 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Il film d’esordio dietro la macchina da presa di Claudia Gerini, in anteprima mondiale alla tredicesima edizione del Bifest TAPIRULÀN, il film che segna l’esordio alla regia di Claudia Gerini, verrà presentato in anteprima mondiale, in concorso, nella sezione “Panorama Internazionale” della tredicesima edizione del Bifest- Bari International Film&Tv Festival in programma a Bari dal 26 marzo al 2 aprile. Lo ha annunciato, oggi, il direttore artistico del Festival, Felice Laudadio, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022. Il film arriverà, poi, nelle sale, nella seconda metà di aprile. TAPIRULÀN, oltre ad essere il film d’esordio dietro la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) Il film d’esordio dietro la macchina da presa di, in antealla tredicesima edizione del, il film che segna l’esordio alla regia di, verrà presentato in ante, in concorso, nella sezione “Panorama Internazionale” della tredicesima edizione del- Bari International Film&Tv Festival in programma a Bari dal 26 marzo al 2 aprile. Lo ha annunciato, oggi, il direttore artistico del Festival, Felice Laudadio, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione. Il film arriverà, poi, nelle sale, nella seconda metà di aprile., oltre ad essere il film d’esordio dietro la ...

