LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 4-6 0-5, Wta Lione 2022 in DIRETTA: la francese piazza il terzo break nel 3° set (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 TRE MATCH POINT Garcia! 30-0 Vincente di diritto diagonale di Garcia. 15-0 Ace di Garcia. 0-5 terzo break Garcia: match ormai senza senso a Lione. 0-40 TRE PALLE break Garcia! 0-30 Male l’azzurra al servizio: ormai la #29 è uscita dal match. 0-15 Doppio fallo di Giorgi. 0-4 Servizio a zero di Garcia: game troppo rapidi a Lione… 40-0 Rovescio in rete dell’azzurra. 30-0 Risposta lunga di Giorgi. 15-0 Buona prima di Garcia. 0-3 SECONDO break Garcia! Giorgi sembra essere uscita dal match… 15-40 DUE PALLE break ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 TRE MATCH POINT! 30-0 Vincente di diritto diagonale di. 15-0 Ace di. 0-5: match ormai senza senso a. 0-40 TRE PALLE! 0-30 Male l’azzurra al servizio: ormai la #29 è uscita dal match. 0-15 Doppio fallo di. 0-4 Servizio a zero di: game troppo rapidi a… 40-0 Rovescio in rete dell’azzurra. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Buona prima di. 0-3 SECONDOsembra essere uscita dal match… 15-40 DUE PALLE...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #WTA #Lyon Fuori Camila #Giorgi, sconfitta in rimonta dalla #Garcia 7-5 4-6 0-6! #live - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 1-0 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break e vince il 1° set - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 4-1 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break nel 1° set! - #Camila #Giorgi-G… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia Wta Lione 2022 in DIRETTA: Zhang elimina Mladenovic in due set! Tra poco l’azzurra -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Lione 2022 - Camila Giorgi fa il suo esordio in Francia! L’azzurra sfida per la quarta volta in… -