Le tesi del Movimento 5 Stelle contro il ricorso degli attivisti (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Ecco quali sono le "circostanze preesistenti, non conosciute, e determinanti legittimanti la revoca" delle decisioni assunte lo scorso 7 febbraio dalla settima sezione civile del tribunale di Napoli che hanno portato il caos nel Movimento 5 Stelle. Sono messe nero su bianco dagli avvocati Francesco Astone, Francesco Cardarelli e Claudio Consolo, che in giudizio sostengono le ragioni dei pentastellati contro i tre attivisti napoletani che giudicano illegittimo aver impedito agli iscritti da meno di 6 mesi di partecipare alla votazione. L'AGI ha visionato le otto pagine del ricorso presentato dal Movimento dopo che il tribunale ha accolto le obiezioni degli attivisti e ha sospeso le delibere di agosto 2021 che hanno dato vita all'incarico di ... Leggi su agi (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Ecco quali sono le "circostanze preesistenti, non conosciute, e determinanti legittimanti la revoca" delle decisioni assunte lo scorso 7 febbraio dalla settima sezione civile del tribunale di Napoli che hanno portato il caos nel. Sono messe nero su bianco dagli avvocati Francesco Astone, Francesco Cardarelli e Claudio Consolo, che in giudizio sostengono le ragioni dei pentastellatii trenapoletani che giudicano illegittimo aver impedito agli iscritti da meno di 6 mesi di partecipare alla votazione. L'AGI ha visionato le otto pagine delpresentato daldopo che il tribunale ha accolto le obiezionie ha sospeso le delibere di agosto 2021 che hanno dato vita all'incarico di ...

