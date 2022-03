Hunziker alle Maldive? Quanto costa a notte il resort ultra-lusso: roba proibita ai comuni mortali (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di vacanze per Michelle Hunziker. Necessaria una pausa, un break, dopo la traumatica rottura con Tomaso Trussardi, lo tsunami di gossip che ne è seguito e poi l'impegno con Michelle Impossibile, lo spettacolo in due prime serate trasmesso su Canale 5 e dal grande successo in termini di share. E così, la bellissima conduttrice italo-svizzera, prende l'aereo e fugge al caldo e al mare cristallino delle Maldive. Lontano da tutto e tutti, dal gossip e dai paparazzi, dal lavoro e dagli impegni. Per la Hunziker, 45 anni, una pausa tutta per sé in un posto da sogno. Già, per lei un resort super-esclusivo sull'atollo di Ari, una struttura frequentata da turisti in arrivo da ogni parte del globo e che offre servizi particolari e di altissimo livello per chi ama gli spor acquatici. Michelle, da par suo, si è già ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di vacanze per Michelle. Necessaria una pausa, un break, dopo la traumatica rottura con Tomaso Trussardi, lo tsunami di gossip che ne è seguito e poi l'impegno con Michelle Impossibile, lo spettacolo in due prime serate trasmesso su Canale 5 e dal grande successo in termini di share. E così, la bellissima conduttrice italo-svizzera, prende l'aereo e fugge al caldo e al mare cristallino delle. Lontano da tutto e tutti, dal gossip e dai paparazzi, dal lavoro e dagli impegni. Per la, 45 anni, una pausa tutta per sé in un posto da sogno. Già, per lei unsuper-esclusivo sull'atollo di Ari, una struttura frequentata da turisti in arrivo da ogni parte del globo e che offre servizi particolari e di altissimo livello per chi ama gli spor acquatici. Michelle, da par suo, si è già ...

