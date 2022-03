Guerra Ucraina-Russia, Mosca: “Sanzioni non ci faranno cambiare idea” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, le Sanzioni occidentali non faranno mai cambiare idea a Mosca su Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dicendo che ”si tratta di Sanzioni pesanti”, ma anche che ”la Russia ha le potenzialità per compensare il danno”. ”Non possiamo farci niente e non torneremo indietro. Se vogliono punirci per qualcosa, facciano pure”, ha detto Peskov aggiungendo che le Sanzioni imposte direttamente contro di lui ”non hanno alcun effetto”. E’ ”troppo presto” per esprimersi sui negoziati iniziati ieri a Gomel, in BieloRussia, tra le delegazioni di Ucraina e Russia. Quello che è certo, al momento, è che non si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, leoccidentali nonmaisu Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dicendo che ”si tratta dipesanti”, ma anche che ”laha le potenzialità per compensare il danno”. ”Non possiamo farci niente e non torneremo indietro. Se vogliono punirci per qualcosa, facciano pure”, ha detto Peskov aggiungendo che leimposte direttamente contro di lui ”non hanno alcun effetto”. E’ ”troppo presto” per esprimersi sui negoziati iniziati ieri a Gomel, in Bielo, tra le delegazioni di. Quello che è certo, al momento, è che non si ...

