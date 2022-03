Guerra in Ucraina. Le comunicazioni di Draghi al Senato (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l'approvazione in Cdm, all'unanimità, del decreto che introduce misure urgenti relative alla Guerra in Ucraina, in seguito all'invasione russa, il presidente Mario Draghi riferisce in Senato sugli ultimi sviluppi del conflitto. Tra le questioni più calde anche l'approvigionamento energetico. Ieri è stato deliberato, sempre in relazione alla crisi internazionale, lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2022, così da rendere più agevoli le procedure di soccorso per la popolazione Ucraina e, soprattutto, il Consiglio dei ministri ha deciso di supportare l'Ucraina anche a livello militare disponendo l'invio di missili antiarei e controcarro, mitragliatrici e munizioni che saranno cedute alle autorità governative ucraine. Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l'approvazione in Cdm, all'unanimità, del decreto che introduce misure urgenti relative allain, in seguito all'invasione russa, il presidente Marioriferisce insugli ultimi sviluppi del conflitto. Tra le questioni più calde anche l'approvigionamento energetico. Ieri è stato deliberato, sempre in relazione alla crisi internazionale, lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2022, così da rendere più agevoli le procedure di soccorso per la popolazionee, soprattutto, il Consiglio dei ministri ha deciso di supportare l'anche a livello militare disponendo l'invio di missili antiarei e controcarro, mitragliatrici e munizioni che saranno cedute alle autorità governative ucraine.

