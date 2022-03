(Di martedì 1 marzo 2022) Eliminata dal televoto nel corso della 45esima puntata del reality, nei giorni precedenti alla diretta, l’attrice ha avvertito l’ostilità nei suoi confronti da parte dei coinquilini. Inoltre, il concorrente genovese continua ad accusarla di aver detto delle frasi razziste verso le sorelle Selassié, anche se la produzione non ha trovato video per confermare il fatto. L'articolo proviene da DireDonna.

GrandeFratello : La VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... NATHALY! - CavAlessandra : GF Vip, chi sono gli eliminati del 28 febbraio - Grande Fratello VIP | Mediaset Play - redazionerumors : Gf Vip, tra Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo volano stracci: lui pronto a diffidarla #gvip6… - infoitcultura : GF Vip 6: Nathaly Caldonazzo contro tutti e Alessandro Basciano vuole diffidarla - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Basciano sbotta contro Nathaly Caldonazzo: ``Ti diffido`` ##GrandeFratelloVip ##GfVip #… -

Al Grande Fratello, nella puntata andata in onda ieri sera, le due concorrenti hanno ... La showgirl si è sentita di fatto accerchiata da Soleil,e Delia, che negli ultimi giorni hanno ......Fratello, nella puntata andata in onda ieri sera, Antonio Medugno è crollato in lacrime durante la puntata. Il concorrente in salone ha vissuto in maniera negativa l'eliminazione di...Nell'ultima puntata del GFVip 6 sono state nuovamente tirate in ballo le frasi che Nathaly Caldonazzo avrebbe pronunciato durante uno sfogo con le sorelle Selassiè. Sulla questione è intervenuto Aless ...Durante una pausa pubblicitaria ieri sera, nel corso del GF VIP, Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo si sono scontrati duramente alzando la voce ...