Falsi Green Pass venduti a 300 euro in tutta Italia: 25 indagati. Circolavano su Telegram, con la possibilità di uno “sconto famiglia” (Di martedì 1 marzo 2022) La procura di Termini Imerese (Palermo) ha disposto un maxiblitz con 20 perquisizioni in tutta la penisola per una presunta organizzazione criminale che si sarebbe specializzata nella vendita online di false certificazioni anticovid: principalmente si tratterebbe di Falsi Green Pass, venduti a 300 euro ciascuno – prevalentemente tramite alcuni canali di Telegram, capaci di superare i regolari controlli di verifica. Le indagini sono ancora in corso, ma al momento gli indagati sono 25, di cui tre sono siciliani: uno di loro sarebbe un dipendente comunale di Caltanissetta, gli altri due giovani disoccupati no vax, di Agrigento e Palermo. Sono stati rintracciati anche una quindicina di acquirenti delle false certificazioni, tutti no vax, sparsi tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) La procura di Termini Imerese (Palermo) ha disposto un maxiblitz con 20 perquisizioni inla penisola per una presunta organizzazione criminale che si sarebbe specializzata nella vendita online di false certificazioni anticovid: principalmente si tratterebbe dia 300ciascuno – prevalentemente tramite alcuni canali di, capaci di superare i regolari controlli di verifica. Le indagini sono ancora in corso, ma al momento glisono 25, di cui tre sono siciliani: uno di loro sarebbe un dipendente comunale di Caltanissetta, gli altri due giovani disoccupati no vax, di Agrigento e Palermo. Sono stati rintracciati anche una quindicina di acquirenti delle false certificazioni, tutti no vax, sparsi tra le ...

