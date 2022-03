Draghi “arringa” il Senato | «Sul gas basta dipendere da Mosca È una questione di libertà»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 marzo 2022) «L’eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili. Voglio ribadire, ancora una volta, tutta la mia solidarietà, quella del governo e degli italiani al presidente Zelensky e a tutte le cittadine e cittadini dell’Ucraina». Il tono solenne usato da Marioalnon è una concessione alla retorica di circostanza ma si fonda sulla realistica presa d’atto di una situazione che nessuno più immaginava di rivivere in Europa. Non a caso, in riferimento all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il premier ha parlato di «svolta decisiva» nella storia europea. «Negli ultimi decenni – ha scandito -, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Le immagini che ci arrivano da Kiev, Kharkiv, ...