Davide Silvestri contro Lulù Selassié: il discorso nella notte e la vendetta (Di martedì 1 marzo 2022) Davide Silvestri furioso con Lulù Selassié per la nomination, medita vendetta contro la sorella Jessica Davide Silvestri non è riuscito a mandare giù la nomination di Lulù Selassié. Dopo la puntata ne ha parlato sino alle cinque di mattina con Soleil Sorge mentre Barù dormiva e russava. I due hanno parlato alle spalle della princess, dicendo che lei è una "bugiarda". Tuttavia ai due non è chiaro se lo faccia involontariamente perché è fatta così oppure perché sia falsa. Davide comunque dice di essere disposto ad affrontarla durante la giornata di oggi perché si trovano sotto lo stesso tetto, per il gioco insomma, perché se fossero fuori non l'avrebbe fatto, l'avrebbe ignorata.

