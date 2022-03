Covid-19: con Novavax la reputazione dei vaccini sale al 7.81%. I No-Vax convertiti al 65% (Di martedì 1 marzo 2022) Il principio attivo presente nel Novavax rassicura anche i più scettici e potrebbe portare la società davvero nell’era post-Covid. Secondo l’analisi svolta da ReputationRating, il debutto del cosiddetto “Vaccino per i No vax” è destinato a consolidare la pratica della vaccinazione. Ciò potrebbe portare finalmente ad una fase di convivenza con il virus. Prendendo in considerazione il periodo d’esame di fine febbraio 2022, in seguito al via delle prenotazioni per Nuvaxovid, le cui prime somministrazioni sono già state effettuate, si registra un aumento della percezione positiva nei confronti del vaccino. L’aumento dell’indice di fiducia si è avvicinata agli 8 punti percentuali, e si stima un aumento delle prime dosi di oltre il 65%. I dati emergono dall’analisi realizzata dal ReputationRating. Si tratta di un unico motore di ricerca e comparazione di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 marzo 2022) Il principio attivo presente nelrassicura anche i più scettici e potrebbe portare la società davvero nell’era post-. Secondo l’analisi svolta da ReputationRating, il debutto del cosiddetto “Vaccino per i No vax” è destinato a consolidare la pratica della vaccinazione. Ciò potrebbe portare finalmente ad una fase di convivenza con il virus. Prendendo in considerazione il periodo d’esame di fine febbraio 2022, in seguito al via delle prenotazioni per Nuvaxovid, le cui prime somministrazioni sono già state effettuate, si registra un aumento della percezione positiva nei confronti del vaccino. L’aumento dell’indice di fiducia si è avvicinata agli 8 punti percentuali, e si stima un aumento delle prime dosi di oltre il 65%. I dati emergono dall’analisi realizzata dal ReputationRating. Si tratta di un unico motore di ricerca e comparazione di ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che tra tutti i problemi che abbiamo quello del TERZO stato di emergenza è l'ultimo. Questo serve per la pr… - matteograndi : C’è un giornale, di cui non vale più la pena neanche fare il nome, che dopo aver cavalcato i peggiori istinti su Co… - GiovaQuez : Draghi: 'Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre con lo scopo di dare il massimo ai… - VelvetMagIta : #Covid19: con #Novavax la reputazione dei vaccini sale al 7.81%. I No-Vax convertiti al 65% #VelvetMag #Velvet - bisio_erica : RT @matteograndi: C’è un giornale, di cui non vale più la pena neanche fare il nome, che dopo aver cavalcato i peggiori istinti su Covid e… -