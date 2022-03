Advertising

sportli26181512 : #Conte: “I miei sfoghi erano una strategia”: L'allenatore del Tottenham, al Daily Mail, smentisce che le sue estern… - VincenzoDales20 : @fattoquotidiano E voi i soldi che vi ha dato Conte(che sono anche miei) quando li rimborsate...almeno Letta e Renzi se li guadagnano. - il_conte_x : @confundustria Se alzavano i pagamenti in contanti con un altro paio di zeri....non si faceva perdere tempo alla GD… - hellwoosun : #animeselcaday solo per rispolverare i miei vecchi cosplay del conte - MichaelGiulian2 : RT @_Barbara_04: Prima il 'dovere'. Poi il piacere (del caffè). 'Mio caro signor conte, che ne dice di lasciarmi assolvere ai miei doveri?… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte miei

Ricordiamo in breve:ha prima esaltato i suoi, parlando di un gruppo fortissimo con cui non aveva mai lavorato finora, dopo la vittoria 3 - 2 sul Manchester City , per poi cambiare idea dopo la ...... sembra dire: io sono questo, questi sono ivalori. Se il Pd vuole, può raggiungermi al centro,...rinvia ancora il rilancioL'allenatore del Tottenham, al Daily Mail, smentisce che le sue esternazioni fossero una reazione emotiva al momento negativo degli Spurs ...21:16 - Governo: Zingaretti, 'no ipocrisie, va costruita alternativa a destra' Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Dico ai miei alleati: o la smettete ... 21:19 - Governo: Zingaretti, 'Salvini accusa Conte di ...