Caserta: “Punto importante contro una buona Cremonese, pagata la stanchezza” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare la Cremonese. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Fabio Pecchia. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Pareggio – Un Punto importante contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato, prima in classifica non a caso. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo subito il gol del pareggio e nella ripresa siamo calati. Acampora aveva un problema all’adduttore, Ionita era stanco, ho dovuto cambiare qualcosa dopo l’infortunio di Barba, ma la squadra ha lottato. Paleari è stato bravo nel secondo tempo, permettendoci di ottenere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare la. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Fabio Pecchia. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Pareggio – Ununa squadra che sta facendo un ottimo campionato, prima in classifica non a caso. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo subito il gol del pareggio e nella ripresa siamo calati. Acampora aveva un problema all’adduttore, Ionita era stanco, ho dovuto cambiare qualcosa dopo l’infortunio di Barba, ma la squadra ha lottato. Paleari è stato bravo nel secondo tempo, permettendoci di ottenere ...

