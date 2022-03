Buffon vara quota 46 | firma e ciao pensione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buffon vara

Quotidiano.net

, non per caso, un giorno mi raccontò che aveva deciso di farsi portiere perché durante i Mondiali di Italia90 si era perdutamente innamorato di N'kono, il guardiano della rete del Camerun. E ..., non per caso, un giorno mi raccontò che aveva deciso di farsi portiere perché durante i Mondiali di Italia90 si era perdutamente innamorato di N'kono, il guardiano della rete del Camerun. E ...Gigi rinnova per altri due anni al Parma: un esempio di longevità che lo accomuna ai più grandi. E tutto è dovuto al camerunense N’Kono ...Buffon återvände förra sommaren till Parma från Juventus ... Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor ...