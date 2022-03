Bologna, un tesserato positivo al Covid: non è stato reso noto il nome (Di martedì 1 marzo 2022) Torna il Covid in Serie A. Un tesserato del gruppo squadra del Bologna, infatti, è risultato positivo all’ultimo giro di tamponi effettuato dal club felsineo. Non è stato reso noto il nome del soggetto che si trova in isolamento in base alle disposizioni vigenti, dunque non è noto sapere se sia un membro dello staff tecnico o uno dei giocatori di Mihajlovic. Seguiranno aggiornamenti in base alle comunicazioni della società emiliana. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Torna ilin Serie A. Undel gruppo squadra del, infatti, è risultatoall’ultimo giro di tamponi effettuato dal club felsineo. Non èildel soggetto che si trova in isolamento in base alle disposizioni vigenti, dunque non èsapere se sia un membro dello staff tecnico o uno dei giocatori di Mihajlovic. Seguiranno aggiornamenti in base alle comunicazioni della società emiliana. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, un tesserato del gruppo squadra positivo al #COVID19 - sportface2016 : +++#Bologna, un tesserato positivo al #COVID19: non è stato reso noto il nome+++ - matthewrivaldi : RT @matteolepore: Oggi ho salutato il 18esimo congresso provinciale di #Anpi #Bologna. Un grazie per il prezioso lavoro e per la partecipaz… - matteolepore : Oggi ho salutato il 18esimo congresso provinciale di #Anpi #Bologna. Un grazie per il prezioso lavoro e per la part… -