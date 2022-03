“Benedizione” per Osimhen: succederà dopo la gara contro il Milan (Di martedì 1 marzo 2022) Victor Osimhen indosserà ancora la mascherina protettiva. L’attaccante nigeriano ha rimediato due colpi al volto nell’ultimo match contro la Lazio in occasione di due scontri: prima con il portiere biancoceleste Strakosha e poi con il difensore Marusic. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, le due collisioni sono state particolarmente violente, motivo per cui il numero 9 azzurro sarà costretto ad utilizzare la mascherina protettiva al volto (una vera e propria “Benedizione”) anche in occasione della prossima partita di campionato contro il Milan. FOTO: Imago – Osimhen maschera La gara contro la Lazio sarebbe dovuta essere l’ultima in cui Osimhen avrebbe indossato la sua speciale protezione, ma i colpi ricevuti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Victorindosserà ancora la mascherina protettiva. L’attaccante nigeriano ha rimediato due colpi al volto nell’ultimo matchla Lazio in occasione di due scontri: prima con il portiere biancoceleste Strakosha e poi con il difensore Marusic. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, le due collisioni sono state particolarmente violente, motivo per cui il numero 9 azzurro sarà costretto ad utilizzare la mascherina protettiva al volto (una vera e propria “”) anche in occasione della prossima partita di campionatoil. FOTO: Imago –maschera Lala Lazio sarebbe dovuta essere l’ultima in cuiavrebbe indossato la sua speciale protezione, ma i colpi ricevuti ...

Advertising

iti_angelo : L'Europa 'più unita che mai', verso la guerra, invece di usare le bandiere arcobaleno e la diplomazia per negoziare… - BenassiLadies : RT @CristofaroFranc: Ti saluto, o Maria Saluta Gesù da parte mia. Buona Sera, Madonna Mia, tutto il mondo a te s’inchina. Per quel frutto c… - filivalli : Comunque, preferirei parlarne il 4/3 ma io non so se ho mai messo per iscritto il profondo amore che ho per Lucio D… - porzia78 : RT @emergenzavvf: Un momento sacro, unico e carico di emozioni che precede la giornata del giuramento. Alle ore 12 di #oggi la cerimonia d… - imieibabbalei : 1 anno fa terminava un'avventura per molti versi dura visto lo stress psicologico,ma è stato ciò che vi ha donato l… -