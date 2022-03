Assedio e bombe sulle città – gli aggiornamenti del 1 marzo

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 1 marzo 2022) 12.45 – Il presidente ucraino Zelensky interviene in videoconferenza alla seduta del Parlamento europeo dedicata all’adesione dell’Ucraina all’Ue. 12.20 – “Dimostranti pacifici contro la guerra continuano ad essere arbitrariamente arrestati in Russia, con notizie che suggeriscono che da giovedì scorso circa 6.400 persone sono state arrestate. La stragrande maggioranza viene rilasciata dopo poche ore, molti dopo aver pagato una multa amministrativa, altri sono condannati a pene detentive che vanno da 7 a 25 giorni in base a varie leggi”, ha affermato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.