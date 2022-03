Agricoltura: siccità e gelo in Italia, danni per 1 miliardo secondo Coldiretti (Di martedì 1 marzo 2022) La siccità è diventata la calamità più rilevante per l'Agricoltura Italiana con un danni stimati in media in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'allarme lanciato dagli scienziati del clima (IPCC) dell'Onu che indicano quattro categorie di rischi chiave dalle ondate di calore ai pericoli per la produzione agricola, dalla scarsità di risorse idriche alla maggiore frequenza e intensità di inondazioni. Un allarme confermato da un inverno pazzo, sottolinea l'associazione, con una temperatura superiore di 0.55 gradi rispetto alla media lungo la Penisola ma con picchi più alti di tre gradi nel nord ovest e precipitazioni scarse che hanno prosciugato fiumi e laghi. Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 marzo 2022) Laè diventata la calamità più rilevante per l'na con unstimati in media in undi euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. E' quanto afferma lain riferimento all'allarme lanciato dagli scienziati del clima (IPCC) dell'Onu che indicano quattro categorie di rischi chiave dalle ondate di calore ai pericoli per la produzione agricola, dalla scarsità di risorse idriche alla maggiore frequenza e intensità di inondazioni. Un allarme confermato da un inverno pazzo, sottolinea l'associazione, con una temperatura superiore di 0.55 gradi rispetto alla media lungo la Penisola ma con picchi più alti di tre gradi nel nord ovest e precipitazioni scarse che hanno prosciugato fiumi e laghi.

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura siccità Agricoltura Italia, siccità calamità più rilevante Danno medio stimato in 1 miliardo di euro l'anno La siccità è la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con un danno medio stimato in 1 miliardo di euro l'anno, per le quantità e la qualità dei raccolti. E quanto emerge da un nuovo rapporto ...

Cia Puglia: "E' l'acqua la prossima emergenza, serve piano per autosufficienza idrica" ... e nello specifico alla risorsa idrica necessaria all'agricoltura, da molti anni si segnala la ... Gli effetti della lunga siccità degli ultimi mesi presenteranno il conto tra poche settimane. CIA ...

