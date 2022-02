WWE | Impossibile rivedere John Cena a WrestleMania?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Stone Cold” Steve Austin dovrebbe tornare sul ring per un match contro Kevin Owens, di cui però ancora non si sa nulla di ufficiale. La WWE intende far tornare sul ring anche Vince McMahon e anche varie celebrità sembra si esibiranno. Molti fan si sono chiesti dunque se c’è qualche possibilità disul ring nell’evento più importante dell’anno per la WWE. Secondo quanto raccontato da Ringside News, che già per primo ha riportato la notizia del ritorno sul ring di Vince McMahon dato ormai per certo da tutte le testate, sembra che non ci siano molte possibilità di un ritorno del 16 volte campione del mondo, almeno per questa. Del wrestler si è parlato in alcune riunioni, ma solo come una possibilità. Sembra che nella pratica siaal momento organizzare ...