Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 17 | 15

(Di lunedì 28 febbraio 2022)DEL 28 FEBBRAIOORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RI TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE ABBIAMO CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA SI SNO FORMATE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA. INCOLONNAMENTI STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI. ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI, A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE RESTA CHIUSA LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO; ANCORA IN AZIONE MEZZI ...