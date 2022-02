Uomini e Donne, Marika e Diego fanno delle rivelazioni sul programma: “Abbandonati in camerino” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Marika e Diego, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno rilasciato un’intervista molto interessante sul canale Youtube MondoTV24. La coppia ha rivelato cosa è accaduto in occasione di una loro ospitata in studio. Duri attacchi contro la produzione I due hanno ricevuto una convocazione in studio per raccontare la loro relazione lontana dalle telecamere. Tuttavia, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022), ex protagonisti di, hanno rilasciato un’intervista molto interessante sul canale Youtube MondoTV24. La coppia ha rivelato cosa è accaduto in occasione di una loro ospitata in studio. Duri attacchi contro la produzione I due hanno ricevuto una convocazione in studio per raccontare la loro relazione lontana dalle telecamere. Tuttavia, L'articolo

Advertising

riotta : Su @repubblica commoventi interviste con ucraini che lasciano l'Italia per combattere in patria. Una mamma 'preferi… - robersperanza : L’ambasciata italiana a #Kyiv resta aperta e operativa. Grazie di cuore al nostro ambasciatore Zazo, alle donne e a… - chetempochefa : 'Quel principio di uguaglianza ci è stato regalato da uomini e donne, che dopo la Resistenza, hanno scritto un prin… - NicolickRobert : Il satrapo del Kgb è un pericolo per tutti, va rimosso, donne e uomini della Grande Russia, rimuovete questo soggetto. - LaStampa : Guerra in Ucraina, donne e uomini ucraini fermano a mani nude una colonna di mezzi militari russi -