Un mosaico romano fra i grattacieli di Londra (Di lunedì 28 febbraio 2022) Southwark è un’area residenziale ricchissima e in pieno sviluppo della city londinese. E nessuno si aspettava che fra grattacieli, grandi complessi residenziali, uffici e centri commerciali potesse essere scoperto un magnifico mosaico di epoca romana. Non un mosaico qualsiasi, ma il più grande e meglio conservato mosaico scoperto nel Regno Unito degli ultimi cinquant’anni. A dare la notizia dello scavo del mosaico a Londra è stato il MOLA, il Museum of London Archeology. Il mosaico scoperto a Londra (MOLA) – curiosauro.itScoperto un mosaico romano a Londra Ci troviamo dalle parti del London Bridge, non lontano dal grattacielo che caratterizza lo skyline londinese: il The Shard. Qui, nel posto meno ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Southwark è un’area residenziale ricchissima e in pieno sviluppo della city londinese. E nessuno si aspettava che fra, grandi complessi residenziali, uffici e centri commerciali potesse essere scoperto un magnificodi epoca romana. Non unqualsiasi, ma il più grande e meglio conservatoscoperto nel Regno Unito degli ultimi cinquant’anni. A dare la notizia dello scavo delè stato il MOLA, il Museum of London Archeology. Ilscoperto a(MOLA) – curiosauro.itScoperto unCi troviamo dalle parti del London Bridge, non lontano dal grattacielo che caratterizza lo skyline londinese: il The Shard. Qui, nel posto meno ...

