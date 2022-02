Ucraina: Sala, 'fragili e bambini in arrivo a Milano già da oggi o domani' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - Dall'Ucraina sono in arrivo a Milano "in primis fragili e bambini". Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm. "Ci aspettiamo - ha aggiunto - che già tra oggi e domani arrivino i primi e poi ci sarà il tema dei ricongiungimenti, perché da quello che ci risulta tante madri e nonne sono già partite andando verso i confini con la Romania, per poter prendere i bambini". "Sarà un gran lavoro, ma noi faremo tutto ciò che c'è da fare, in accordo con la Prefettura e con gli enti che accoglieranno", ha fatto sapere Sala, spiegando che per quanto riguarda i primi profughi "bisogna capire in che condizioni arrivano, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)28 feb. (Adnkronos) - Dall'sono in"in primis". Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppea margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm. "Ci aspettiamo - ha aggiunto - che già traarrivino i primi e poi ci sarà il tema dei ricongiungimenti, perché da quello che ci risulta tante madri e nonne sono già partite andando verso i confini con la Romania, per poter prendere i". "Sarà un gran lavoro, ma noi faremo tutto ciò che c'è da fare, in accordo con la Prefettura e con gli enti che accoglieranno", ha fatto sapere, spiegando che per quanto riguarda i primi profughi "bisogna capire in che condizioni arrivano, ...

Advertising

La7tv : #inonda Ucraina, Cecilia Sala: 'Putin sta facendo la vittima attivando la deterrenza militare' - LaStampa : Guerra in Ucraina, Sala è categorico: “Escludo che Gergiev dirigerà la Scala il 5 marzo” - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ultimatum del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Valery Gergiev, direttore d'orchestra russo: condanni… - mirko60036887 : RT @agambella: La sala per i colloqui tra russi ed ucraini è stata allestita in #Bielorussia. #Ucraina #Russia - SilviaFregolent : RT @RaiNews: Sala aveva chiesto al maestro Valery Gergiev di condannare in modo deciso l'invasione, pena la possibilità di esibirsi in teat… -