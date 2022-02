Toninelli | L' Ucraina fa parte dell' Ue La versione sbagliata sulla guerra

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) "L'espansionea Nato a est c'è stata, è stata enorme. E l', facendo'Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l'ultimo stato di confine tra la Russia e i paesia Nato". Mentre Bruxelles discute con Kyiv del suo ingresso nell'Ue, l'ex ministroe infrastrutture e dei trasporti, Danilo, si lancia in fantasiose ricostruzioni geopolitiche con tanto di cartina geografica in primo piano e racconta latra Russia ecosì come l'ha compresa. L'appuntamento è sempre su Facebook, dove il grillino tiene la sua personalissima rubrica Controinformazione.