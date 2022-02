Silvio Berlusconi sul lungolago di Sarnico: un caffè e raffica di foto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sarnico. Come annunciato dall’onorevole bergamasco di Forza Italia Alessandro Sorte, nel pomeriggio di lunedì (28 febbraio) Silvio Berlusconi è stato a Sarnico. Poche le informazioni sulla visita. Quel che si sa che il Cavaliere era stato prima a Brusaporto. Con lui, oltre alle guardie del corpo, la fidanzata Marta Fascina. L’ex Premier prima ha fatto un giro sul lungolago, ha bevuto un caffè al Bar Centrale e ha scattato tante foto con gli abitanti del paese che l’hanno riconosciuto. Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022). Come annunciato dall’onorevole bergamasco di Forza Italia Alessandro Sorte, nel pomeriggio di lunedì (28 febbraio)è stato a. Poche le informazioni sulla visita. Quel che si sa che il Cavaliere era stato prima a Brusaporto. Con lui, oltre alle guardie del corpo, la fidanzata Marta Fascina. L’ex Premier prima ha fatto un giro sul, ha bevuto unal Bar Centrale e ha scattato tantecon gli abitanti del paese che l’hanno riconosciuto.

