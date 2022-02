Recensione ELEX 2 | Il mio nome è Jax | il mio mondo è fuoco e sangue

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo l’accoglienza tiepida del primo, Piranha Bytes torna alla carica con il sequel2: in questaandremo a vedere in che modo si sarà evoluto il titolo, e se rispetterà le aspettative dei fan A seconda di quale generazione un giocatore appartenga, parlare di videogiochi action GDR nel 2022 fa emergere nella propria mente titoli profondamente diversi tra loro. Per le persone piuttosto giovani, è impossibile non pensare ad opere dall’enorme successo realizzate da Bethesda, come la serie di The Elder Scrolls e, tra i tanti, il suo quinto capitolo Skyrim; Per quanto riguarda invece coloro che si trovano più avanti con gli anni, capaci di guardare il proprio passato videoludico con una vista tinta dal rosa della nostalgia, i nomi che emergono sono ben diversi, e tra essi vi è certamente Gothic, dello studio Piranha ...