Putin pronto a tutto | non si fermerà Un drammatico allargamento del fronte | dove sta già bombardando | è il segnale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Quella di Vladimirin Ucraina è una strategia già testata. "Il presidente russo ha invaso il Paese sfruttando un falso pretesto e approfittando delle debolezze dell'Occidente proprio come fece nel 2008 con la Georgia". A rivelarlo Hélène Blanc, politologa al Cnr francese, che non lesina critiche all'Occidente. Il motivo? L'incapacità di saper "trarre insegnamento da quell'episodio". Anche in questo caso, così come accadde con la Bielorussia, lo Zar "pensa che l'Ucraina gli appartenga, vuole farne una sorta di colonia russa". L'obiettivo per la criminologa ed esperta della Russia "non è per forza quello di annettere l'Ucraina, ma di far cadere il presidente Zelensky e imporre un governo filorusso". E non sifacilmente. "È un uomo cinico, narcisista. La sua mente è stata formattata al Kgb. Se non viene fermato, è capace di ...