Putin a Macron: "Accordo con Kyiv solo se diventa neutrale" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si sono da poco conclusi i negoziati tra la Russia e l'Ucraina al confine bielorusso. Secondo diverse fonti, sarebbe però previsto un secondo round di negoziati. Intanto, il presidente russo Putin ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente francese Macron, a cui ha detto che un Accordo sarà possibile solo con la neutralità di

