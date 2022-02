'Prof, resti con noi'. La dolce protesta dei ragazzini della Barsanti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il loro amato docente di Geografia termina la sua supplenza ma loro non si arrendono. 'Non ci lasci. Lei è speciale'. Cartelli e striscioni a ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il loro amato docente di Geografia termina la sua supplenza ma loro non si arrendono. 'Non ci lasci. Lei è speciale'. Cartelli e striscioni a ...

Advertising

qn_lanazione : Firenze, 'Prof, resti con noi'. La dolce protesta dei ragazzini della Barsanti - SilviaLsCnz : Complimenti Prof. Dinucci! Grazie Francesco! 'Sii servo del sapere se vuoi essere veramente libero'(… - EraldoFR : Come ha detto giustamente il prof. Becchi, l'aggressore è chi crea tutte le condizioni per cui non resti altro mezz… - Prof_ross : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia SCIACALLO Nome comune di tre specie di Mammiferi Carnivori Canidi del genere Canis.… - imBarbietchy : segreteria: spiace amo è tornata la n0v4x di ruolo ragazz*: NOOOOOO INGIUSDTO PROF DEVE RIMANERE RESTI NON VOGLIAMO… -