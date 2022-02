Mosca, i Bancomat sono bloccati: 'È impossibile prelevare, anche pochi rubli' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo le lunghe code agli sportelli dei b ancomat in Russia , adesso ogni transazione risulta bloccata . 'Al momento risulta impossibile effettuare l'operazione richiesta '. Questa la scritta rossa che ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo le lunghe code agli sportelli dei b ancomat in Russia , adesso ogni transazione risulta bloccata . 'Al momento risultaeffettuare l'operazione richiesta '. Questa la scritta rossa che ...

Advertising

sole24ore : ?? Crolla al minimo storico il #rublo dopo le nuove #sanzioni alla #Russia: - Corriere : Il dissenso (nascosto) di Mosca, artisti e sportivi in rivolta. Intanto è assalto ai bancomat - _Nico_Piro_ : Manifestazioni per la pace che abbiamo visto nel fine settimana a Mosca e San Pietroburgo ma all'economia. Le sanzi… - solonews1011 : RT @Tg1Rai: In #Russia, l'effetto sanzioni fa crollare il #rublo. Ci sono file ai bancomat. La Banca centrale annuncia: oggi la #Borsa di #… - letiziarocchi2 : RT @_Nico_Piro_: Manifestazioni per la pace che abbiamo visto nel fine settimana a Mosca e San Pietroburgo ma all'economia. Le sanzioni ent… -