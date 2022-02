“La trisomia 18 potrebbe essere stata causata dalla mia età?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Salve dottore, il mese scorso, al quinto mese di gravidanza, ho effettuato un’amniocentesi il cui risultato è stato “18 incompatibile con la vita”. Ho dovuto interrompere la gravidanza con la legge 194. Anche l’anno scorso ho avuto una gravidanza che ha esitato anch’essa nella18. Io e il mio ragazzo abbiamo fatto la mappa cromosomica e per entrambi risulta un cariotipo normale. Io ho 44 anni e sono rimasta incinta naturalmente per entrambe le gravidanze. Nonostante la mappa cromosomica buona potremmoportatori di qualche malattia genetica? Esiste un altro esame oltre alla mappa cromosomica per confermare la cosa? Osolo una questione di? La ringrazio, cordiali saluti. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.