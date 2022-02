La guerra d’Ucraina ci riguarda perché è un assalto ai valori dello Stato di diritto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 1939, sulle pagine del giornale di centro “L’Oeuvre”, Marcel Déat, esponente della destra sociale francese che finirà collaborazionista filonazista, poneva retoricamente il quesito se avesse senso «morire per Danzica». Allora, esattamente come oggi per il Donbass, ci si illudeva che le pretese di Adolf Hitler si limitassero a un corridoio conficcato in territorio tedesco ma sotto il governo polacco. Hitler invase tutta la Polonia, così come l’anno prima si era annesso l’Austria e poi la Cecoslovacchia dopo aver all’inizio preteso “solo” i Sudeti, anch’essi enclave tedesca. La storia purtroppo non sempre si ripete sotto forma di farsa e i meccanismi psicologici delle menti criminali tendono a presentare tratti comuni. Sappiamo quali fossero i disegni di Hitler e di come avesse pianificato di creare la fortezza Europa e di come solo il sacrificio di milioni di russi, americani e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 1939, sulle pagine del giornale di centro “L’Oeuvre”, Marcel Déat, esponente della destra sociale francese che finirà collaborazionista filonazista, poneva retoricamente il quesito se avesse senso «morire per Danzica». Allora, esattamente come oggi per il Donbass, ci si illudeva che le pretese di Adolf Hitler si limitassero a un corridoio conficcato in territorio tedesco ma sotto il governo polacco. Hitler invase tutta la Polonia, così come l’anno prima si era annesso l’Austria e poi la Cecoslovacchia dopo aver all’inizio preteso “solo” i Sudeti, anch’essi enclave tedesca. La storia purtroppo non sempre si ripete sotto forma di farsa e i meccanismi psicologici delle menti criminali tendono a presentare tratti comuni. Sappiamo quali fossero i disegni di Hitler e di come avesse pianificato di creare la fortezza Europa e di come solo il sacrificio di milioni di russi, americani e ...

