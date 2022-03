Irama festeggia un traguardo speciale con un sorriso che scioglie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una giornata importante per Irama che festeggia il suo traguardo più bello dall’ultima partecipazione a Sanremo 2022 e ci regala un sorriso così. Ok lui sorride e noi ci stiamo già sciogliendo. Il cantante che ha conquistato il Festival di Sanremo 2022 raggiunge oggi un bellissimo traguardo musicale. Pur non essendo riuscito per pochissimo a raggiungere il podio, superato da Gianni Morandi, con la sua canzone “Ovunque sarai” ha riscaldato il cuore del pubblico. I telespettatori hanno amato da subito la sua canzone e ne hanno compreso il significato profondissimo. Accompagnato da una melodia intensa e dolce, le parole sono dedicate a tutte le persone scomparse e da quello che si diceva, nel suo caso all’amata nonna. Nel Festival il nostro Irama ha regalato delle ... Leggi su lastelladelweb (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una giornata importante percheil suopiù bello dall’ultima partecipazione a Sanremo 2022 e ci regala uncosì. Ok lui sorride e noi ci stiamo giàndo. Il cantante che ha conquistato il Festival di Sanremo 2022 raggiunge oggi un bellissimomusicale. Pur non essendo riuscito per pochissimo a raggiungere il podio, superato da Gianni Morandi, con la sua canzone “Ovunque sarai” ha riscaldato il cuore del pubblico. I telespettatori hanno amato da subito la sua canzone e ne hanno compreso il significato profondissimo. Accompagnato da una melodia intensa e dolce, le parole sono dedicate a tutte le persone scomparse e da quello che si diceva, nel suo caso all’amata nonna. Nel Festival il nostroha regalato delle ...

