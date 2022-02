Highlights e gol Atalanta-Sampdoria 4-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 1 marzo 2022) Glie le azioni salienti di4-0, match della ventottesima giornata di. Decidono le reti di Pasalic (6?), Koopmeiners (29? e 61?) e Miranchuk (85?). Tutto facile per Gasperini che si prepara nel migliore dei modi alla trasferta di Roma, ma perde per squalifica Toloi e forse per infortunio Malinovskyi. PAGELLE SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Granada-Cadice: video, gol e highlights: Pareggio per il Granada contro il Cadice. Il match valevole per la ventise… - zazoomblog : Serie A Atalanta-Sampdoria 4-0 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): Gasperini ritrova la vittoria nel monday night - #Serie… - sportli26181512 : Atalanta-Sampdoria 4-0: video, gol e highlights: Dopo quasi tre mesi, l'Atalanta ritrova il successo al Gewiss Stad… - Pall_Gonfiato : #SerieA -Ecco cosa è successo nel monday night della 27^ giornata tra #AtalantaSampdoria - ProGorizia : ? Rivivi le emozioni e i tanti gol di Pro Gorizia - Chiarbola Ponziana attraverso gli highlights. ?? Guarda il vid… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Glidi Lazio - Napoli 1 - 2 Quanto pesa avere Vlahovic La Juventus vista a Empoli non ha giocato benissimo, ha anche subito due, contravvenendo a quella regola non scritta per cui la ...In seguito i granata si vedono annullare ildi Guglielmotti che segna a porta vuota ma in netta posizione di offside. Dall'altra parte Venturi tiene a bada Sereni uscendo con i tempi giusti, ...Match interessante anche se non troppo spettacolare quello tra Modena e Pescara che si chiude con una vittoria casalinga per 1-0.Il video con gli highlights di Chelsea-Liverpool, sfida valida come finale della Carabao Cup 2022. Sfida bellissima quella andata in scena allo stadio di Wembley. Protagonisti i portieri da una parte ...