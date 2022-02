Guerra Ucraina-Russia, esce articolo su vittoria Putin. E sparisce (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha vinto la Guerra contro l’Ucraina. Anzi, no. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti sabato aveva, evidentemente per errore, pubblicato un commento in cui si spiegava l’operazione delle forze russe in Ucraina come l’inizio di “una nuova era”. Il lancio firmato da Petr Akopov è stato immediatamente cancellato, ha reso noto un giornalista della Bbc Alistair Coleman in un tweet, citando il pezzo ritrovato nella cache del sito web di Ria. “Un nuovo mondo sta nascendo davanti ai nostri occhi. L’operazione militare russa in Ucraina ha inaugurato una nuova era”, si legge nel lancio. “La Russia sta ripristinando la sua unità: la tragedia del 1991, questa terribile catastrofe nella nostra storia, la sua dislocazione innaturale, è stata superata”, prosegue. “A caro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha vinto lacontro l’. Anzi, no. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti sabato aveva, evidentemente per errore, pubblicato un commento in cui si spiegava l’operazione delle forze russe income l’inizio di “una nuova era”. Il lancio firmato da Petr Akopov è stato immediatamente cancellato, ha reso noto un giornalista della Bbc Alistair Coleman in un tweet, citando il pezzo ritrovato nella cache del sito web di Ria. “Un nuovo mondo sta nascendo davanti ai nostri occhi. L’operazione militare russa inha inaugurato una nuova era”, si legge nel lancio. “Lasta ripristinando la sua unità: la tragedia del 1991, questa terribile catastrofe nella nostra storia, la sua dislocazione innaturale, è stata superata”, prosegue. “A caro ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - CaninoRosita : RT @repubblica: Guerra in Ucraina: delegazioni arrivate in Bielorussia per il negoziato. Pentagono propone a Mosca telefono rosso. Kiev chi… - MundoNapoli : ULTIM’ ORA – Guerra in Ucraina: De Zerbi lascia il paese ed ecco le prime sanzioni della FIFA ala Russia, ma Svezia… -