Guerra Ucraina, Banca Russia aumenta tassi mentre rublo crolla (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Banca di Russia ha deciso di aumentare il suo tasso di interesse chiave di 10,5 punti percentuali portandolo al 20% a partire da oggi, lunedì 28 febbraio, e rispondendo alle sanzioni occidentali in relazione alla Guerra con l'Ucraina. In una nota la Banca centrale russa ha spiegato che l'operazione è destinata a proteggere la stabilità finanziaria e i risparmi dei cittadini dalla svalutazione. In mattinata, il rublo ha perso circa l'8% del suo valore contro il dollaro. Di conseguenza un dollaro costa più che mai, circa 90 rubli. La valuta nazionale è crollata ulteriormente sui mercati esteri. La Banca centrale inoltre da oggi ha bloccato la vendita di titoli stranieri, vietando ai broker di gestire le vendite di ...

