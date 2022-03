Guerra in Ucraina, bombe a grappolo su Kharkiv. Kiev sotto attacco non-stop. La Bielorussia si sfila: “Non partecipiamo a operazioni”, poi manda truppe a Chernihiv. Draghi: “Il Cremlino abbandoni il conflitto” (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «Ucraina neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di mezzi, aiuti e armi. La Farnesina: «Italiani lascino la capitale anche in treno» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di mezzi, aiuti e armi. La Farnesina: «Italiani lascino la capitale anche in treno»

