Calcio: Roberto De Zerbi e il suo staff hanno lasciato l’Ucraina. Ora sono in Romania (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal fronte bellico arrivano buone notizie per quanto riguarda l’Italia. Roberto De Zerbi – allenatore dello Shakhtar Donetsk – e il suo staff infatti, dopo essere stati rinchiusi (motivi di estrema sicurezza) per qualche giorno all’interno di un hotel a Kiev, hanno iniziato la loro marcia di rientro verso l’Italia. Il tecnico bresciano e i suoi collaboratori (fra cui anche l’ex attaccante Davide Possanzini) si trovano ora in Romania, come raccontato dal dirigente dello Shakhtar Carlo Nicolini, che si è cosi espresso su tutto quello che è successo in questi giorni: “Quattro giorni senza dormire e ora un viaggio del genere. Un’odissea”. Poi ha aggiunto, all’agenzia Lapresse: “Il viaggio che riporterà in Italia De Zerbi e i suoi durerà 28-30 ore. Da Kiev Lviv in treno, da Lviv a Uzgorod ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal fronte bellico arrivano buone notizie per quanto riguarda l’Italia.De– allenatore dello Shakhtar Donetsk – e il suoinfatti, dopo essere stati rinchiusi (motivi di estrema sicurezza) per qualche giorno all’interno di un hotel a Kiev,iniziato la loro marcia di rientro verso l’Italia. Il tecnico bresciano e i suoi collaboratori (fra cui anche l’ex attaccante Davide Possanzini) si trovano ora in, come raccontato dal dirigente dello Shakhtar Carlo Nicolini, che si è cosi espresso su tutto quello che è successo in questi giorni: “Quattro giorni senza dormire e ora un viaggio del genere. Un’odissea”. Poi ha aggiunto, all’agenzia Lapresse: “Il viaggio che riporterà in Italia Dee i suoi durerà 28-30 ore. Da Kiev Lviv in treno, da Lviv a Uzgorod ...

