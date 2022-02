Bundesliga, la classifica: il Bayern Monaco scappa a +8 sul Dortmund (Di lunedì 28 febbraio 2022) Leroy Sané Bologna, 28 febbraio 2022 - Il Borussia Dortmund perde terreno sul Bayern Monaco capolista. Al termine della 24giornata di Bundesliga , i gialloneri si trovano a - 8 in classifica a causa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Leroy Sané Bologna, 28 febbraio 2022 - Il Borussiaperde terreno sulcapolista. Al termine della 24giornata di, i gialloneri si trovano a - 8 ina causa ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @Gio_Dusi: Il Werder si è 'vendicato' nel 2009. Tra il 22 aprile e il 10 maggio, il Nordderby si è giocato 4 volte: semifinale di DFB-P… - Gio_Dusi : Il Werder si è 'vendicato' nel 2009. Tra il 22 aprile e il 10 maggio, il Nordderby si è giocato 4 volte: semifinal… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - Il Bayern Monaco vince a Francoforte e allunga in vetta alla classifica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - Il Bayern Monaco vince a Francoforte e allunga in vetta alla classifica - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - Il Bayern Monaco vince a Francoforte e allunga in vetta alla classifica -