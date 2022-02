Atalanta-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Atalanta-Sampdoria, valida come posticipo della 27esima giornata di Serie A 2021/2022. Quasi due mesi di digiuno dalle vittorie per gli orobici, che non collezionano tre punti dal 2-6 rifilato all’Udinese lo scorso 9 gennaio: da allora, in campionato, tre pareggi e due sconfitte, di cui l’ultima la scorsa settimana contro la Fiorentina. Urge ritrovare i tre punti per tenere il passo della Juventus e non perdere l’occasione di poter agganciare i bianconeri, viste le due partite da recuperare. Di fronte, una Sampdoria alla ricerca di punti salvezza. L’ultimo mese ha evidenziato un buon rendimento dei blucerchiati in casa, con due vittorie nette contro Sassuolo ed Empoli, mentre in trasferta la musica ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere in, valida come posticipo della 27esima giornata di. Quasi due mesi di digiuno dalle vittorie per gli orobici, che non collezionano tre punti dal 2-6 rifilato all’Udinese lo scorso 9 gennaio: da allora, in campionato, tre pareggi e due sconfitte, di cui l’ultima la scorsa settimana contro la Fiorentina. Urge ritrovare i tre punti per tenere il passo della Juventus e non perdere l’occasione di poter agganciare i bianconeri, viste le due partite da recuperare. Di fronte, unaalla ricerca di punti salvezza. L’ultimo mese ha evidenziato un buon rendimento dei blucerchiati in casa, con due vittorie nette contro Sassuolo ed Empoli, mentre in trasferta la musica ...

