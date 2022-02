Traffico Roma del 27-02-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 febbraio 2022) Luceverdebuona domenica e ben trovati dalla redazione per un incidente si sono formate lunghe file sulla Pontina tra Castel di Decima il raccordo in direzione della capitaleda rientro sulla diramazionenord da Settebagni a raccordo file persul tratto Urbano della A24 da via Fiorentini alla tangenziale e sulla tangenziale code da Monti Tiburtini a Scalo San Lorenzo verso San Giovanni si sta muovendo in direzione di Largo Corrado Ricci passando per via Cavour il corteo a sostegno della Pace in Ucraina partito da Piazza della Repubblica chiusure al passaggio della manifestazione e deviazione per le linee bus continua la manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili disagi per la circolazione fino alle 23 Rimanendo in zona sempre fino alle 20 chiusa per riprese cinematografiche via ...