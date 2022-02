Sci alpino, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se… Tutte le combinazioni per la finale di Meribel (Di domenica 27 febbraio 2022) Manca soltanto una discesa libera femminile al termine della Coppa del Mondo di sci alpino, ovvero quella delle Finali di Meribel: due atlete possono ancora vincere la classifica di specialità (andranno a punti le migliori 15). Sofia Goggia è prima con 482 punti contro i 407 della svizzera Corinne Suter. L’azzurra vincerebbe la Coppa di discesa se dovesse arrivare tra le prime dieci, oppure se dovesse arrivare tra l’undicesima e la quindicesima posizione e Corinne Suter non dovesse vincere, oppure con qualsiasi altro piazzamento se Corinne Suter non dovesse arrivare tra le prime due. Le due concorrenti in qualsiasi caso non potrebbero arrivare a pari punti (Sofia ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Manca soltanto unalibera femminile al termine delladeldi sci, ovvero quella delle Finali di: due atlete possono ancorare la classifica di specialità (andranno a punti le migliori 15).è prima con 482 punti contro i 407 della svizzera Corinne Suter. L’azzurrarebbe ladise dovesse arrivare tra le prime dieci, oppure se dovesse arrivare tra l’undicesima e la quindicesima posizione e Corinne Suter non dovessere, oppure con qualsiasi altro piazzamento se Corinne Suter non dovesse arrivare tra le prime due. Le due concorrenti in qualsiasi caso non potrebbero arrivare a pari punti (...

