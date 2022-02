Rugby: Lamaro, 'frustrante giocare in 13 ma orgogliosi di quanto messo in campo' (Di domenica 27 febbraio 2022) Dublino, 27 feb. (Adnkronos) - "Chiaramente era una situazione un po' difficile una volta rimasti in 13. era complicato sapere cosa dire ai ragazzi. Abbiamo continuato a fare le nostre cose, non ci si poteva fare niente se non adattarci al meglio che potevamo, guadagnare quello che potevamo e difendere al meglio. Qualcosa però devi lasciare, se loro riescono a giocare e bene e prendere lo spazio è difficile". Lo ha detto il capitano azzurro Michele Lamaro nelle conferenza stampa dopo il ko con l'Irlanda. Sull'espulsione di Faiva, Lamaro si limita a dire che "l'arbitro ha preso la sua decisione e la rispetto". L'Italia vista l'inferiorità numerica ha messo tutto quello che aveva in campo. "Dire che non c'è frustrazione è esagerato. Siamo sia frustrati che orgogliosi di quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Dublino, 27 feb. (Adnkronos) - "Chiaramente era una situazione un po' difficile una volta rimasti in 13. era complicato sapere cosa dire ai ragazzi. Abbiamo continuato a fare le nostre cose, non ci si poteva fare niente se non adattarci al meglio che potevamo, guadagnare quello che potevamo e difendere al meglio. Qualcosa però devi lasciare, se loro riescono ae bene e prendere lo spazio è difficile". Lo ha detto il capitano azzurro Michelenelle conferenza stampa dopo il ko con l'Irlanda. Sull'espulsione di Faiva,si limita a dire che "l'arbitro ha preso la sua decisione e la rispetto". L'Italia vista l'inferiorità numerica hatutto quello che aveva in. "Dire che non c'è frustrazione è esagerato. Siamo sia frustrati chedi quello che ...

Advertising

TV7Benevento : Rugby: Lamaro, 'frustrante giocare in 13 ma orgogliosi di quanto messo in campo' - - zazoomblog : Rugby Lamaro: “Restare in 13 non ci ha aiutato siamo dispiaciuti per la sconfitta” - #Rugby #Lamaro: #“Restare… - sportface2016 : #Rugby, #Lamaro: 'Restare in 13 non ci ha aiutato, siamo dispiaciuti per la sconfitta' - ParliamoDiNews : Rugby: Lamaro, `tanta frustrazione per la partita ma i ragazzi hanno dato tutto in inferiorità` – Libero Quotidiano… - TV7Benevento : Rugby: Lamaro, 'tanta frustrazione per la partita ma i ragazzi hanno dato tutto in inferiorità' -… -