Rublo carta straccia | stop ai c c Così i russi cacceranno lo zar Putin

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Oggi è una data simbolica per laa, perché il 27 febbraio di 105 anni fa esplodeva la Rivoluzione di febbraio, il prologo della successiva rivoluzione di ottobre che portò alla tragica deposizione dello zar russo Nicola II e alla fine della dinastia dei Romanov. E adesso 105 anni dopo auspico che i cittadinipossano avviare una nuova rivoluzione per deporre lo zar, incentivati... Segui su affaritaliani.it

darkskywriter : Condivido. Potrebbe essere la popolazione a rivoltarsi contro Putin, ora che il rublo sta diventando carta straccia… - SantoMarchese : @borghi_claudio La Russia non è Putin. Sarà interesse dei russi togliere di mezzo questo signore perché i danni all… - ACaio84 : RT @maurizioft: @scannavo @Pontifex_it dovete solo chiudere, e lo farete, dato che il rublo sarà presto carta straccia - mauriziosia : Il #Rublo in caduta libera, fra poco varrà meno della carta igienica a un velo. - maurizioft : @scannavo @Pontifex_it dovete solo chiudere, e lo farete, dato che il rublo sarà presto carta straccia

Blocchiamo il cambio del rublo, blocchiamo qualunque pagamento in rubli, trasformiamo almeno a livello occidentale il rublo in una moneta non accettata, facciamolo diventare carta straccia. E ancora, ...L'ultima carta. Vladimir Putin si è giocato la sua ultima carta, quella definitiva, per portare a ...già nel 1997 aveva provocato il crollo delle piramidi finanziarie e la svalutazione totale del rublo,...Già conferme di lunghe code per prelevare e un tasso di cambio che dagli 83 per dollaro di venerdì oscilla fra 98 e 115. Come argine, solo riserve auree e rialzo dei tassi. O un blitz della Cina? Russia, Calderoli (Lega): "Rublo carta straccia, blocchiamo tutti i conti correnti dei russi e...". L'intervista ...