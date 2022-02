Muore a 54 anni il luogotenente Giuseppe Pirro (Di domenica 27 febbraio 2022) Non ce l'ha fatta a vincere il male che lo perseguitava da un anno il luogotenente dell'Arma Giuseppe Pirro. Si è spento nel primo pomeriggio di ieri , all'età di 54 anni, nel reparto Hospice della ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Non ce l'ha fatta a vincere il male che lo perseguitava da un anno ildell'Arma. Si è spento nel primo pomeriggio di ieri , all'età di 54, nel reparto Hospice della ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Muore a 54 anni il luogotenente Giuseppe Pirro Originario di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, Pirro era stato per molti anni comandante della Stazione dei carabinieri di Licciana Nardi. Disponibile nei confronti della popolazione, si era ...

Gli albini dell'Africa, emarginati, mutilati e uccisi. Il progetto fotografico In Senegal ci sono circa 10 mila persone con albinismo: in media il 90% di loro muore di cancro alla pelle, ancora prima di compiere 30 anni. Esclusi dalla vita sociale ed economica, gli albini (...

Scontro Frontale al Casone, muore a 50 anni - Cronaca - lanazione.it

Scontro Frontale al Casone, muore a 50 anni Terribile schianto con un fuoristrada dopo l’invasione di corsia: per Riccardo Marruchi di Scarlino non c’è stato nulla da fare ...

Originario di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, Pirro era stato per molti anni comandante della Stazione dei carabinieri di Licciana Nardi. Disponibile nei confronti della popolazione, si era ...
In Senegal ci sono circa 10 mila persone con albinismo: in media il 90% di loro muore di cancro alla pelle, ancora prima di compiere 30 anni. Esclusi dalla vita sociale ed economica, gli albini (...
Terribile schianto con un fuoristrada dopo l'invasione di corsia: per Riccardo Marruchi di Scarlino non c'è stato nulla da fare ...