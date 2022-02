Lecce al primo posto | Coda affossa il Monza Menez trascina la Reggina

Advertising

JosemaStendhal : RT @corrmezzogiorno: #Bari Blitz del Lecce a Monza: 0-1 con Coda e primo posto in classifica - TUTTOB1 : Posticipi Serie B: il Lecce sbanca Monza e aggancia la Cremo in vetta. Cade il Pisa. Citta travolgente. Ascoli di r… - corrmezzogiorno : #Bari Blitz del Lecce a Monza: 0-1 con Coda e primo posto in classifica - DIRETTADCM : Il Lecce torna primo in classifica ?? #MonzaLecce - TUTTOB1 : Serie B, terminate le gare delle ore 15.35: Lecce torna capolista, vincono Reggina, Ascoli e Cittadella -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce primo

Ilbatte 1 - 0 il Monza nel big match dell'U - Power Stadium della 26ª giornata di serie B e raggiunge la Cremonese alposto in classifica, complice il pari pari del Brescia nel derby col ...Alil big match di giornata, vittoria in trasferta contro il Monza eposto in classifica condiviso con la Cremonese. L'Ascoli, invece, balza in zona playoff grazie alla rimonta contro il ...L'appello dei vescovi. Firenze scende in piazza per la pace in Ucraina. Firenze per la pace, domenica il presidio in piazza della Signoria. Una manifestazione per la pace in in Ucraina. 1 Visualizzazi ...[Notizie in tempo reale su notiziediprato.it] L’hanno presa in consegna due referenti di Libera e del Comitato promotore del 25 aprile, organizzatori della manifestazione di oggi in piazza del Comune ...