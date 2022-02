Lazio-Napoli 1-2 | Sarri | “C’è grande rammarico per il primo tempo”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore della, Maurizio, ha parlato al termine della sconfitta casalinga contro ildi Luciano Spalletti.meglio noi” L’allenatore toscano ha parlato cosi della gara dei suoi: “Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel, ilè averlo chiuso sullo zero a zero. Abbiamo preso un goal al 93eesimo su un’ingenuità andando a triplicare un uomo in fascia ma se pensiamo all’andata dove ilper noi era ingiocabile abbiamo fatto grossi passi avanti. Col Porto abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento dopo il 2-1, oggi abbiamo preso dei rischi mettendo Luis Alberto centrale e ci gioca molto raramente. Era un ...

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Sergio: 'Il Napoli ha dato un segnale al campionato battendo la Lazio' - RobViare : Probabilmente una delle più belle Lazio della stagione, inferiore al Napoli solo nei singoli episodi (due) e sfortu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

Commenta per primo Le parole di Maurizio Sarri , tecnico della, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell'Olimpico contro il. 'E' stata una partita, abbiamo fatto il primo tempo tutto noi. L'abbiamo ripresa, poi un'ingenuità ci è costata la ...Le parole dell'esterno dellaZaccagni ha parlato ai microfoni diStyle Radio nel post partita di. RAMMARICO ...Il Napoli ha superato la Lazio all'Olimpico con il punteggio finale di 1-2. Vittoria fondamentale che riporta gli azzurri al primo posto in classifica, a pari punti con il Milan (i campani hanno però ...Una squadra che non molla mai! Avanti così". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis dopo il successo 2-1 sulla Lazio in pieno recupero e la conquista della vetta in ...