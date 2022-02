“Inizia a comportarti bene!” | Sophie Codegoni ammonita ufficialmente | coppia ai ferri corti? VIDEO

(Di domenica 27 febbraio 2022)viene severamente redarguita: i suoi atteggiamenti non piacciono ad Alessandro Basciano.(fonte youtube)e l’ex tentatore Alessandro Basciano formano da mesifissa all’interno del GF Vip. Si sono conosciuti proprio nel contesto del reality, e la loro storia è sbocciata sotto gli occhi analitici delle telecamere. Il loro rapporto, però, è spesso turbolento e burrascoso, e i due gieffini si sono resi protagonisti di numerose liti e schermaglie verbali. Gli autori del format sono intervenuti diverse volte, mobilitando persino il conduttore Alfonso Signorini. L’anchorman ha infatti bacchettato Alessandro in sede di prime time, contestandone i modi bruschi e le parole violente. Nelle ultime ore i due fidanzati si sono ...

Alessandro Basciano vs Sophie Codegoni: "bene!". L'ultimatum Alessandro Basciano , dopo avere fortemente criticato Sophie Codegoni per la conversazione avuta con Delia Duran ...Secondo l'ex tentatore la sua fidanzata avrebbe dovuto tirarsi fuori dalla situazione anziché gettare benzina sul fuoco incitandoli tra scommesse e battute:bene perché a me ...'Sophie e Jessica organizzano salvataggi'/ GF Vip, polemica: 'Senza microfoni…'. “Ti ho sentito mentre parlavi con loro, finiscila di dire minch*ate. Sophie Codegoni ha provato a dire la sua: “Ero lì ...L'ex corteggiatore stanco di non ricevere attenzioni dalla fidanzata. Nuovi scontri tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La coppia, che vive di costanti alti e bassi, è tornata a discutere duran ...