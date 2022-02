Il Seminarino | un simbolo della Controriforma nel centro di Città Alta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 febbraio 2022) La storiaDiocesi di Bergamo é legata indissolubilmente a quella del. La struttura, posizionata in una stretta trasversale di via Tassis, ha ospitato per quasi tre secoli la sede del Seminario divenendo così uno dei simbolinel nostro territorio. Eretto a partire dal 1567 su volontà del vescovo Federico Corner, il collegio vescovile trovò inizialmente sede nei localichiesa di San Pancrazio prima di trasferirsi sei anni dopo negli spazi affidati in beneficio al canonicoCattedrale Paolo Ossa. Complice la necessità di trovare una nuova collocazione a causa del mancato rinnovamento d’affitto, il prelato decise di offrire una casa adiacente alla Chiesa di San Matteo, ben presto ristrutturata in vistavisita pastorale ...